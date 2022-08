Belgen in actie: Meesseman en Allemand winnen topper na verlenging, Antwerp wint Belgisch onderonsje in 3X3

In verscheidene kaders zijn weer Belgen in actie gekomen. Meesseman en Allemand in de WNBA bijvoorbeeld. Daarnaast waren er ook Belgische teams actief in het 3X3 basketbal.

In de WNBA waren Emma Meesseman en Julie Allemand met Chicago Sky toe aan een topaffiche. Ze moesten op bezoek gaan bij Connecticut Sun. Chicago bracht met een sterke start een kloof van tien punten op het scorebord. Connecticut kwam echter al snel helemaal terug en het bleef spannend tot het einde. Na de reguliere speeltijd stond het 84-84. Er moest dus een verlenging aan te pas komen. De nederlaag dreigde voor Chicago, maar na een sterk einde won het alsnog na overtime met 92-95. Daar zaten de 10 punten, 5 assists en 3 rebounds van Emma Meesseman zeker voor iets tussen. Julie Allemand liet 5 punten, 2 rebounds en 1 assist optekenen. © photonews Ook in het 3X3 gaat de aandacht weer naar de clubs, na de hype rond het WK. Op de challenger in het Canadese Edmonton stond een Belgisch onderonsje op het programma: Team Antwerp vs Team Merksem. Antwerp won de kwartfinale met 21-17. Een ronde later zat het avontuur er voor Antwerp toch ook op. Wenen was in de halve finales te sterk met 21-11.