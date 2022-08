Bondscoach neemt 18 Belgian Lions op in voorlopige selectie

De Belgian Lions zijn de voorbereiding begonnen met het oog op de beslissende WK-voorronde, 25 augustus mons.arena versus Groot-Brittannië en 28 augustus in Griekenland, en Eurobasket (start 1 september, Georgië/Tbilisi).

Na een week van medische testen en trainingen stapt bondscoach Dario Gjergja en zijn sportieve staf op 1 augustus het vliegtuig op richting Finland. Op 5 en 6 augustus staan er twee oefenwedstrijden versus Finland op het programma.

De Belgian Lions spelen op 10 augustus in sporthal Alverberg in Hasselt versus Duitsland. Op 12 en 14 augustus oefenen de Belgian Lions in Estland en op 17 augustus tenslotte in Frankrijk.

De 18 Belgian Lions voor Finland zijn: Haris Bratanovic, Vrenz Bleijenbergh, Kevin Tumba, Alexandre Libert, Quentin Serron, Jean Salumu, Archange Izaw Bolavie, Loïc Schwartz, Maxime De Zeeuw, Pierre-Antoine Gillet, Ismael Bako, Hans Vanwijn, Jonathan Tabu, Jean-Marc Mwema, Roby Rogiers, Marshall Nelson, Manu Lecomte en Retin Obasohan.