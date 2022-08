Boston Celtics en bij uitbreiding hele NBA in rouw na overlijden legende: één van de beste spelers ooit is niet meer

Een legende heeft ons verlaten. De Boston Celtics en de NBA rouwen om het overlijden van één van de beste spelers ooit.

Bill Russell is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan de buitenwereld kenbaar gemaakt. Russell speelde zijn hele leven bij één profclub: de Boston Celtics. Russell werd er als kampioenenmaker een echte legende.

Niet minder dan elf keer speelde Russell kampioen bij Boston, in de periode tussen 1956 en 1969. Bij die twee laatste titels, in '68 en '69, was Russell tevens de coach. In zijn spelerscarrière werd hij vijf keer verkozen tot MVP, de beste speler van het seizoen.

HALL OF FAME

Kortom: de impact van Russell op het spelletje is onmiskenbaar groot. Hij werd dan ook opgenomen in de Hall of Fame en ontving uit de handen van voormalig president Barack Obama ook de Medal of Freedom, de grootste onderscheiding diie een Amerikaans burger kan krijgen.