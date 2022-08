🎥 Emma Meesseman en Julie Allemand verliezen voor eigen volk van de Dallas Wings

De Chicago Sky hebben thuis nog eens verloren. Ze verloren van de Dallas Wings.

Afgelopen nacht moesten de Chicago Sky thuis tegen de Dallas Wings spelen. In de 1e helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Beide ploegen konden nooit echt afstand nemen. Bij de rust stonden de Wings 3 punten voor.

Na de rust konden de Wings meteen een kloof slaan. In het begin van het laatste quarter stonden ze 14 voor. De Sky namen een time out en verkleinden daarna geleidelijk de kloof. Ze kwamen in de laatste minuut tot op 2 punten, maar de Wings hielden het hoofd koel en wonnen de match: 78-84.

Bij de Sky was Meesseman goed voor 14 punten. Ook plukte ze 6 rebounds en gaf ze 5 assists. Julie Allemand kwam niet tot scoren, maar gaf wel 2 assists. Topscorer bij de Sky was Kahleah Copper.