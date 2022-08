Topspeelster en ex-ploeggenote van Meesseman in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel voor drugssmokkel

Emma Meesseman had ongetwijfeld gehoopt dat haar ex-ploeggenote er in Rusland beter was van af gekomen, maar het Russische parket kent weinig genade.

Brittney Griner werd op 17 februari al gearresteerd op een luchthaven in de buurt van Moskou omdat ze in het bezit was van vapecartridges die roken naar cannabisolie. De Amerikaanse is een topspeelster uit de WNBA. Zeven keer is de Phoenix Mercury-speelster reeds verkozen tot All Star. In Rusland speelde ze bij Ekaterinenburg dan weer samen met Emma Meesseman.

Griner pleitte schuldig in haar zaak, maar beweerde dat de cartridges per ongeluk in haar tas belandde en dat ze niet de intentie had om een wet te overtreden. Daar had het Russische parket weinig oren naar. De basketster werd veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor drugssmokkel.

CONFLICT MET RUSLAND

Door haar nationaliteit is de speculatie dat Rusland haar wil gebruiken als een drukmiddel ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat heeft Rusland immers een pak sancties opgelegd sinds het begin van de invasie in Oekraïne.