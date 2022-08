🎥 De Chicago Sky leveren een collectief sterke prestatie af tegen de Connecticut Sun

De Chicago Sky hebben afgelopen nacht gewonnen van de Connecticut Sun. Ze leverden een collectief sterke prestatie af.

Afgelopen nacht moesten de Chicago Sky tegen de Connecticut Sun spelen. De Sky liepen meteen uit. Ze sloten het 1e quarter met een voorsprong van 17 punten af. In het 2e quarter begonnen de Sun aan hun achterstand te knagen. Bij de rust stonden ze nog 4 punten achter (50-46).

Halfweg het 3e quarter kwamen de Sun voor de 1e keer weer langszij. In het laatste quarter kwamen ze ook voor, maar de Sky toonden waarom zij de huidige WNBA-kampioen zijn en ook in het huidige seizoen aan de leiding staan. Ze hielden het hoofd koel en wonnen na een thriller met 94-91. De Sky hebben nu 25 overwinningen, een record in hun geschiedenis.

Bij de Sky viel het op dat ze het vooral collectief hadden gedaan. 5 speelsters scoorden minstens 10 punten. Ook gaven ze samen 27 assists. Emma Meesseman scoorde 15 punten en deelde 5 assists uit. Ook zorgde ze in de slotminuut voor een belangrijke driepunter. Julie Allemand deed ook haar duid in het zakje. Ze maakte 4 punten en gaf 3 assists.