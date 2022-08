Emma Meesseman knalt Chicago naar zege in topper: "Stap voor stap"

Emma Meesseman heeft met een beslissende driepunter Chicago Sky naar de zege geknald in de topper tegen Connecticut Sun.

Zoals altijd bleef Meesseman bijzonder cool ondanks haar driepunter. “Ik werd goed aangespeeld, stond vrij en nam mijn verantwoordelijk,” klonk het achteraf. “Ja, het was na een knappe start nog een spannende partij. Close games winnen is echter zo belangrijk. Je vertrouwen krijgt een boost.”

“Het is ook meegenomen richting de play-offs. Daar draaien wedstrijden meestal uit op thrillers en dat is het goed dat je het gevoel van spannende wedstrijden kent. We hebben inderdaad het momentum. Het team hangt goed aan elkaar en met Courtney Vandersloot hebben we een formidabele generaal op het parket.”

Aan de titel denkt Meesseman nog niet. “Stap voor stap. Eerst deze week de reguliere fase goed beëindigen, de eerste plaats vasthouden en dan de play-offs. Dat is een nieuw kampioenschap waarin iedereen met nul overwinningen van start gaat.”