🎥 De Chicago Sky met Emma Meesseman en Julie Allemand verliezen nog eens in eigen huis

Afgelopen nacht speelden de Chicago Sky thuis tegen de Seattle Storm. Het werd al snel duidelijk dat de scores hoog zouden oplopen. De 1e minuten ging het nog gelijkop, maar op het einde van het 1e quarter stonden de Storm 12 punten voor. Ze gingen in het volgende quarter richting een voorsprong van 20 punten, maar dan begonnen de Sky aan hun achterstand te knagen. Bij de rust stond het 55-66.

Na de rust bleven de Storm controleren. Ze stonden in het 3e quarter 20 punten voor. De Sky probeerden nog korter te komen, maar ze kwamen nooit korter dan 10 punten. Eindstand 100-111.

Veel speelsters scoorden in de dubbele cijfers. Bij de Storm scoorde Breanna Stewart 25 punten. Bij de Sky was Courtney Vandersloot topscorer met 28 punten. Emma Meesseman scoorde 11 punten. Ook was ze goed voor 6 assists. Julie Allemand deelde 4 assists uit. De Storm zorgden voor een nieuw WNBA-record. Ze hadden 37 assists. Het vorige record (35) stond op naam van de Minnesota Lynx en de Sky.

