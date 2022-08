Belgian Lions verliezen nipt van nummer 11 van de wereld

In Hasselt hebben de Belgian Lions met 83-87 verloren van Duitsland, het nummer 11 van de wereld.

In een kokende Alverberg van Hasselt misten de Belgian Lions volledig de start. Duitsland, met drie NBA-spelers in de basisvijf (Frans Wagner, Dennis Schröder en Daniel Theis, straften vele Belgische balverliezen af en liepen snel weg naar een 0-11 bonus. Slechts met vrijworpen konden de Lions scoren en pas na ruim vijf minuten lukte de Belgen een eerste field-goal. 6-18. Dennis Schroder schitterde en de Duitsers hadden na het eerste kwart dan ook een 19-29 voorsprong op zak.

Pierre-Antoine Gillet lukte 14 punten in de eerste helft en was in het tweede schuijfe met 3 op 3 bommen en 5 op 6 vrijworpen de bezieler van de remonte van de Lions. Gillet kreeg steun van Maxime De Zeeuw, Haris Bratanovic en Vrenz Bleijenbergh vielen sterk in en na 23-32 was bij 34-35 de Belgische aansluiting een feit. Retin Obasohan bracht de Belgian Lions bij 38-37 voor de eerste keer op voorsprong. De wedstrijd werd pittiger, maar de Belgen liet niet begaan en trokken de rust in met een 50-46 bonus halfweg.

Ook in het derde kwart bleven de Belgian Lions lichtjes domineren. Loïc Schwartz dropte bommen en van een 64-61 tussenstand ging het naar een 74-68 Belgische bonus. Daniel Theis dunkte in het slotkwart en bracht Duitsland na 76-72 bij 80-81 opnieuw op voorsprong. Retin Obasohan lukte nog de 83-86 maar een uitgekookt Duitsland liet de zege na een nagelbijter niet ontsnappen.

BELGIE-DUITSLAND 83-87

KWARTS: 19-29, 31-17, 19-20, 14-21

BELGIE: (21 op 50 shots, waarvan 12 op 28 driepunters, 29 op 37 vrijworpen en 27 fouten) LECOMTE 1-2 , DE ZEEUW 7-3, VANWIJN 2-2- , BAKO 5-2, OBASOHAN 4-14 Mwema 0-0, Tabu 2-0, Serron 3-0

DUITSLAND: (27 op 57 shots, waarvan 10 op 22 driepunters, 23 op 31 vrijworpen en 26 fouten) F. WAGNER 11-12, THEIS 0-8, BENZING 0-3, SCHRODER 13-8, OBST 7-0, Giffey 0-0, Botterman 2-2, Hollatz 3-0, Obst 7-0, Sengfelder 7-3, Kramer 5-3