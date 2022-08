Meesseman en Allemand verliezen topper met als inzet de koppositie op één speeldag van einde competitie

Emma Meesseman en Julie Allemand verloren de topper die ze niet mochten verliezen. De koppositie in de WNBA behoort nu aan hun grootste concurrent toe.

Op een speeldag van het einde van de reguliere competitie is er een wissel van de macht in de WNBA: Las Vegas Aces klopte Chicago Sky met 89-78 en springt zo over de ploeg van Emma Meesseman en Julie Allemand naar de leiding in de stand. De basis voor dat resultaat werd gelegd in het eerste kwart, dat Las Vegas duidelijk naar zich toetrok met 27-16.

14 PUNTEN VOOR MEESSEMAN

Zoals haast altijd kon Chicago wel rekenen op een meer dan verdienstelijke bijdrage van Emma Meesseman. Ze geraakte aan 14 punten, 7 rebounds en 1 assist. Julie Allemand was dan weer goed voor 3 assists. Zelf scoren deed ze niet.

Na 35 matchen kunnen zowel Las Vegas als Chicago 25 zeges en 10 nederlagen voorleggen. Omdat ze het beter deden in de onderlinge duels, gaan de Aces naar de leiding. Dit hoeft uiteraard nog geen ramp te zijn voor Chicago, want de uiteindelijke beslissing over de titel valt sowieso in de play-offs.