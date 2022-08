Na vervelende aanloop lijden Belgian Lions opnieuw nederlaag in oefenwedstrijd

Van alle recente oefenwedstrijden van de Belgian Lions was dit de meest vervelende, omwille van de aanloop alleen al.

In hun voorbereiding op de tweede WK-kwalificatieronde konden de Belgian Lions al een zege en nederlaag tegen Finland en een nipt verlies tegen Duitsland in vriendschappelijke duels voorleggen. Volgende opdracht was een verplaatsing naar Estland.

AANKOMST IN MIDDEN VAN DE NACHT

Wegens technische problemen liep hun vlucht vertraging op en arriveerden ze pas om 3u30 's nachts in het Estse Tartu. Het ontbrak tijdens de wedstrijd naar het einde toe dan ook aan de nodige frisheid. Nochtans stond België bij de rust nog 39-42 voor.

Retin Obasohan (foto) nam de Belgian Lions met 18 punten op sleeptouw. De vermoeidheid liet zich echter steeds meer voelen en in het derde kwart viel het Belgisch team stil. Estland greep zijn kans om afstand te nemen en zette de wedstrijd naar zijn hand met 79-66.