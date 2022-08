🎥 Emma Meesseman en Julie Allemand sluiten de reguliere competitie op plaats 2 af

In de WNBA zit de reguliere competitie erop. De Chicago Sky sluiten die als 2e af.

Voor de laatste wedstrijd van de Chicago Sky in de reguliere competitie moesten ze tegen de Phoenix Mercury. Vele sterspelers kregen extra rust.

De Sky wilden met een goed gevoel de WNBA Playoffs ingaan. Het was een trage start, maar geleidelijk namen de Sky afstand. Bij de rust stonden ze 14 punten voor. Na de rust controleerden ze en wonnen ze uiteindelijk met 67-82. Het was hun 26e overwinning. Een record in hun clubgeschiedenis.

Emma Meesseman stond minder lang op het terrein dan normaal. Toch was ze goed voor 11 punten, 5 rebounds en 4 assists. Julie Allemand moest langer aan de bak. Ze toonde haar kunnen en deelde 6 assists uit. Ook maakte ze 3 punten.

De Sky sluiten af op plaats 2. In de WNBA Playoffs moeten ze het in de 1e ronde opnemen tegen de New York Liberty. Het is een best-of-3-series.