🎥 Emma Meesseman en Julie Allemand staan meteen met de rug tegen de muur in de WNBA Playoffs

De Chicago Sky zijn niet goed begonnen aan de WNBA Playoffs. Ze verloren meteen de 1e wedstrijd en staan zo met hun rug tegen de muur.

De WNBA Playoffs zijn begonnen. De Chicago Sky spelen in de 1e ronde tegen de New York Liberty. Wie 2 wedstrijden wint, mag een ronde verder.

De Sky gingen gemakkelijk door de reguliere competitie, maar de Liberty toonden meteen dat ze zich niet zomaar zouden laten doen. De Sky probeerden wel uit te lopen, maar het was de Liberty die bij de rust voorstonden. Na de rust liepen ze uit richting een kloof van 10 punten, maar dan begonnen de Sky terug te komen. Ze gingen uiteindelijk de laatste quarter met een punt voorsprong in. Daarin liepen de Sky 91-85 uit, maar daarna vielen ze stil en de Liberty ging erop en erover: 91-98. De volgende wedstrijd is zaterdagnacht.

Bij de Sky konden Emma Meesseman en Julie Allemand niet echt hun stempel drukken. Meesseman had moeite in de afwerking en kon ook geen enkele assist uitdelen. Allemand was enkel goed voor een assist. Bij de Liberty zorgde de tandem Natasha Howard en Sabrina Ionescu voor de overwinning. Ze waren beide goed voor 22 punten, 7 rebounds en 7 assists.