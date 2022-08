Een zege en een nederlaag volstaan voor Team Antwerp om kwartfinales te halen in Lausanne

Team Antwerp is nog eens aan de slag. Het haalde alvast de kwartfinales op een toernooi in Lausanne in het 3X3 basketbal.

Nick Celis (foto), Dennis Donkor, Caspar Augustijnen en Thibaut Vervoort moeten de Antwerpse eer hoog houden op de World Tour in het Zwitserse Lausanne. Team Antwerp werd ondergebracht in poule C, tevens de groep van Partizan Belgrado. Dat was ook de ploeg die Antwerp trof in zijn eerste wedstrijd. Die verliep alleszins helemaal naar wens. Antwerp deelde duidelijk de lakens uit en was ruimschoots de betere van zijn tegenstander. Dat werd ook duidelijk in de eindscore: 21-11. Ulaanbaatar MMC Energy uit Mongolië bleek een taaiere opponent. Sterker nog, Antwerp moest met 21-16 de duimen leggen. IN KWARTFINALES TEGEN THUISPLOEG Gelukkig volstonden deze resultaten wel voor kwalificatie voor de kwartfinales. Om nog verder te geraken in dit toernooi, zal Antwerp voorbij thuisploeg Lausanne moeten.