🎥 De Chicago Sky met Emma Meesseman en Julie Allemand stellen orde op zaken

De Chicago Sky hebben de 2e wedstrijd tegen de New York Liberty gewonnen. Ze gaven een demonstratie en dwongen zo een beslissende wedstrijd af.

Na de 1e wedstrijd stonden de Chicago Sky achter tegen de New York Liberty. De Sky wisten dus wat te doen om hun WNBA-titel te kunnen verlengen.

Eerst ging het nog min of meer gelijk op, maar halfweg het 1e quarter begonnen de Sky door te duwen en na 10 minuten stond het al 31-10. Halfweg het 2e quarter stonden ze 31 punten voor. Ze gingen dan ook met een comfortabele voorsprong de rust in. Na de rust controleerden de Sky en de speelminuten werden mooi verdeeld tussen de speelsters. Dinsdagnacht is de beslissende wedstrijd.

Kahleah Copper was topscorer bij de Sky met 20 punten. Emma Meesseman was goed voor 8 punten, 6 rebounds en 4 assists. Julie Allemand had 4 punten en 4 assists.