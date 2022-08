Belgian Cats pakken tweede overwinning tegen Servië

De Belgian Cats hebben zondag in Mechelen ook een tweede oefenmatch tegen Servië gewonnen.

Zaterdag wonnen de Belgian Cats met 70-59 van Servië. Nu wonnen de Belgische dames met 78-69. De start was goed, maar in het slotquarter moest nog een achterstand (52-53) opgehaald worden. Hind Ben Abdelkader en Julie Vanloo trokken de Belgian Cats, zonder Emma Meesseman en Julie Allemand nog, over de streep.

België speelt nog twee keer tegen China (26 augustus in Kortrijk en 27 augustus in Oostende) en drie keer tegen Frankrijk (1 en 2 september in Pau en 4 september in Kortrijk).

Op 10 september trekken de Belgische basketvrouwen naar Australië, waar ze het WK spelen vanaf 22 september. De Belgian Cats treffen er de Verenigde Staten, China, Bosnië-Herzegovina, Zuid-Korea en Puerto Rico.