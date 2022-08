De Belgian Cats kloppen Europees kampioen Servië in een oefenwedstrijd

De Belgian Cats zijn hun voorbereiding voor het WK in Sydney begonnen. Tegen Servië speelden ze hun 1e oefenwedstrijd en ze wonnen die ook.

Tussen 22 september en 1 oktober spelen de Belgian Cats op het WK in Sydney. Een maand ervoor speelden ze hun 1e wedstrijd van de voorbereiding in Leuven.

Tegen Europees kampioen Servië begonnen de Cats traag, maar al snel herstelden ze zich. In de 1e helft lieten beide landen elkaar ook weinig ruimte. Na de rust zetten ze in het 3e quarter een tussenspurt neer. Servië kwam die niet meer te boven en de Cats wonnen met 70-59.

NOG WERKPUNTEN

"Servië was voltallig", wist Julie Vanloo die 17 punten maakte, te zeggen tegen Sporza. "Terwijl wij nog Emma Meesseman en Julie Allemand misten. We zijn goed gestart en weten nu waar we staan."

Antonia Delaere voegde er nog aan toe: "Tegen Servië hebben we het nooit gemakkelijk door hun fysieke stijl, maar we hebben het goed opgelost. Er zijn nog werkpunten, maar voor onze 1e oefenwedstrijd mogen we tevreden zijn."