Antwerp Giants moet aanwinst op guardpositie al vervangen

De Amerikaanse shooting guard Avery Woodson (1m88, 1993) zal de geblesseerde Arik Smith de komende maanden vervangen.

“Arik liep de dag voor zijn vertrek naar België jammer genoeg een knieblessure op en mist hierdoor de voorbereiding en seizoensstart”, laat Giants weten.

“De ernst van de blessure is nog steeds onduidelijk, maar onze medische staf volgt alles verder op. Arik is ondertussen succesvol geopereerd en al aan het revalideren.”

“Avery kwamen we afgelopen seizoen tegen in de FIBA Europe Cup. Hij speelde voor het Oekraïense Kyiv Basket (gemiddeld 12 punten per wedstrijd, 39% driepunters).”

“Voordien was hij ook al actief in de Griekse, Finse en Zweedse competities. Avery is een harde werker en een goede shooter. We zijn er zeker van dat hij een echte meerwaarde is voor het team! De nieuwkomer wordt later deze week nog op training verwacht.”