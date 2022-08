🎥 Rondje basket: Meesseman en Allemand naar halve finales play-offs met Chicago, Antwerp naar kwartfinales in 3X3

Emma Meesseman en Julie Allemand hebben zich met Chicago Sky geplaatst voor de halve finales van de play-offs van de WNBA. Dichter bij huis heeft Antwerp een ronde overleefd in een 3X3-toernooi.

Chicago Sky won met 90-72 van New York Liberty. Emma Meesseman startte in de basis, Julie Allemand begon op de bank.

Chicago Sky startte sterk aan de match en had bij de rust een geruststellende voorsprong van 54-42. Maar na de rust kwam New York Liberty nog terug dankzij een sterke Ionescu. Ze kwamen terug tot op drie punten tot 68-65.

Maar daarna leverde Chicago Sky een sterke teamprestatie en maakte in het slotkwart 13 punten zonder een tegentreffer binnen te krijgen. De wedstrijd werd gewonnen met 90-72 door Chicago Sky.

Emma Meesseman maakte 12 punten. Julie Allemand deelde in 8 minuten 3 assists uit. De volgende match voor Chicago Sky is tegen de winnaar van het duel tussen Dallas en Connecticut.

In het 3X3 basketbal is Team Antwerp dan weer heel actief. Na hun kwartfinale in Lausanne trok Antwerp naar Amsterdam. Daar volgde een spannende groepswedstrijd tegen Jeruzalem: het werd 20-19 voor Antwerp. De partij tegen het Nederlandse Paramaribo draaide uit op verlies: 20-15. Antwerp bereikte desondanks wel weer de kwartfinale en gaat het nu opnemen tegen het Amerikaanse Harlem.