🎥 Het Griekenland met Giannis Antetokounmpo is een maatje te sterk voor de Belgian Lions

De Belgian Lions hebben in de WK-kwalificatie verloren van Griekenland. Ze misten hun start compleet en Giannis Antetokounmpo en co wonnen met ruim verschil.

In de 2e fase van de WK-kwalificaties zitten de Belgian Lions in een groep met Letland, Griekenland, Servië, Turkije en Groot-Brittannië. Na hun zege tegen Groot-Brittannië was de volgende wedstrijd van de Lions in Griekenland.

De wedstrijd begon meteen niet goed voor de Lions. Ze leden door de strakke defence van de Grieken veel balverliezen en die werden telkens afgestraft. Ook werkten de Grieken aan een hoog percentage af. Ook had sterspeler Giannis Antetokounmpo vrij spel De Grieken stonden na het 1e quarter 30-15 voor. In het 2e quarter konden de Lions meer weerwerk bieden. Aan de rust stond het 49-33.

Ismael Bako blocks Giannis Antetokounmpo and posterizes Nick Calathes 😳 pic.twitter.com/NJSfcdHsrt August 28, 2022

Not sure how to caption the stuff that @Giannis_An34 does 🤷‍♂️#FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/2ZNaRzCaw5 — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) August 28, 2022

De Lions kwamen het beste uit de kleedkamer en het leek dat ze Griekenland even konden doen twijfelen. Ook had Griekenland moeite om te scoren en zat het snel in foutenlast. Maar op ervaring kwamen ze er toch weer door en ze gingen het slotquarter met 20 punten voorsprong in.

Dat slotquarter begon rampzalig voor de Lions. Kevin Tumba leed balverlies op de middenlijn. Hij probeerde de fastbreak nog af te stoppen, maar zijn duw in de rug werd afgestraft met een uitsluiting. Nadien speelden beide landen de wedstrijd uit: 85-68.

Op 10 november is de volgende wedstrijd van de Lions. Dan spelen ze in Turkije.