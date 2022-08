Team Antwerp pakt zijn 1e titel in de World Tour door de nummer 1 van de wereld te verslaan

Team Antwerp heeft zijn 1e titel in de World Tour in het 3x3 gewonnen. Ze klopten in de finale Ub, de Servische nummer 1 van de wereld.

Op weg naar de finale in Debrecen eindigde Team Antwerp 2e in hun poule. Princeton uit de VS won die poule. In de kwartfiales schakelden ze Liman uit. Die zijn het nummer 2 van de wereld. In de halve finales volgden Amsterdam. Antwerp schakelde ook de nummer 3 uit.

In de finale wachtte de nummer 1 van de wereld, de Serviërs van Ub. Zij wonden de 4 vorige tornooien in de World Tour. Het begin leek moeilijk voor Antwerp. Ze kwamen snel in foutenlast, maar de score ging gelijkop.

Het publiek in Debrecen zag een thriller. Bij 17-19 kreeg Thibaut Vervoort een 1e kans om het af te maken, maar zijn tweepunter ging er niet in. Ub kwam langszij: 20-20. Met nog enkele seconden te gaan probeerde Vervoort nog eens met een tweepunter. Deze keer scoorde hij wel en zo won Antwerp voor de 1e keer een 3x3-tornooi binnen de World Tour.