🎥 De Chicago Sky met Emma Meesseman en Julie Allemand verliezen hun 1e partij tegen de Connecticut Sun

De Chicago Sky hebben verloren van de Connecticut Sun. Het was de 1e wedstrijd tussen beide ploegen in de WNBA Playoffs.

In de WNBA Playoffs zitten ze ondertussen aan de halve finales. De Chicago Sky met Emma Meesseman en Julie Allemand stonden tegenover de Connecticut Sun. Afgelopen nacht was het 1e duel. Wie het eerst 3 keer wint gaat naar de finale.

De Sky waren in de reguliere competitie als 2e geëindigd, maar de Sun was daarvan niet onder de indruk. Ze sloegen een kloofje van bijna 10 punten, maar in het begin van het 2e quarter stond het weer gelijk. Zo bleef het tot aan de rust: 34-34.

In het 3e quarter waren beide ploegen eerst nog aan elkaar gewaagd, maar naar het einde toe sloegen de Sun opnieuw een kloofje: 46-54. In het laatste quarter kwamen de Sky weer langszij. Het werd een echte thriller. De Sun probeerden de bovenhand te nemen: 60-62. Maar Meesseman bracht de Sky met een driepunter op voorsprong: 63-62. Daarna namen de Sun definitief afstand van de Sky: 63-68.

Bij de Sun was het vooral een collectieve prestatie. 4 speelsters scoorden samen 51 punten. Bij de Sky hadden een paar niet echt hun dagje. Courtney Vandersloot scoorde maar 5 punten en gaf maar 2 assists. Wel op de afspraak waren Candace Parker en Meesseman. Parker had met 19 punten, 18 rebounds, 5 assists, 6 blocks en 4 steals bijna een five-by-five. Meesseman had 10 punten en 7 assists. Allemand was goed voor 3 punten en 2 assists.