Belgian Lions openen EK na verlengingen met winst tegen Georgië

De Belgian Lions hebben het EK geopend met een 79-76-overwinning in Tbilisi tegen gastland Georgië.

Voor 10.000 thuissupporters wisten de Belgian Lions het openingsquarter met 16-11 te winnen. De troepen van Dario Gjergja leken even weg te lopen, maar bij de rust was het verschil slechts zes punten (38-32).

In de tweede helft liepen de Belgian Lions opnieuw uit tot over de tien punten voorsprong, maar tegen het einde van het derde quarter bleef de kloof min of meer gelijk (58-51).

De Belgian Lions kregen het moeilijk. De driepunters vielen niet meer en Georgië leek bij 62-67 gewonnen spel te hebben. De Lions klampten aan en bij 70-70 kregen ze zelfs nog de kans op de zege. Die lukte niet, waardoor verlengingen uitsluitsel moesten brengen.

Ook daarin gaven beide ploegen elkaar maar weinig toe. Bij 76-76, op 3 seconden van het einde, gooide Tabu de winnende driepunter binnen.

Mwema en Tabu eindigden de wedstrijd met elk 14 punten achter hun naam.