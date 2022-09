Emma Meesseman en co hangen tegen de Connecticut Sun de bordjes weer gelijk

De Chicago Sky hebben het in de WNBA Playoffs weer gelijkgemaakt tegen de Connecticut Sun. In game 2 werd het 85-77.

In game 1 lieten de Chicago Sky zich nog verrassen tegen de Connecticut Sun. In game 2 werd het snel duidelijk dat dat niet meteen zal gebeuren. De Sky namen meteen de leiding en stonden na het 1e quarter met 24-14 voor. De Sun probeerden eerst nog langszij te komen, maar de Sky breidden daarna hun voorsprong uit. Bij de rust stond het 47-32.

De 2e helft begon rommelig. Langs beide kanten waren er missers. Uiteindelijk begonnen de shots weer te vallen en de Sky behielden hun voorsprong: 65-48. In het laatste quarter leek het nog even de verkeerde kant uit te gaan voor de Sky. De Sun kwam terug tot minder dan 10 punten, maar een time-out speelden ze de wedstrijd uit: 85-77.

Bij de Sky was het een collectief sterke prestatie. Candace Parker was topscorer met 22 punten. Emma Meesseman maakte 14 punten en plukte 7 rebounds. Julie Allemand was goed voor 2 punten en 2 assists. Courtney Vandersloot had in game 1 niet haar dagje, maar in game 2 was ze wel op de afspraak. Ze leidde haar ploeg met 10 punten en 8 assists.