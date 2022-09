Bondscoach Gjergja na overwinning tegen Georgië: "We zijn verplicht elke wedstrijd te vechten"

Bondscoach Dario Gjergja was achteraf tevreden man na de zege tegen Georgië. Het EK is voor de Belgian Lions goed begonnen, met een stuntzege in en tegen Georgië (79-76).

De Belgian Lions speelden hun eerste match van het EK voor 10.000 supporters in en tegen Georgië. Ze hadden de match in handen maar leken het op het einde nog weg te geven. Er werden toch nog verlengingen afgedwongen en daarin konden de Belgian Lions het laken toch nog naar zich toe trekken.

Bondscoach Dario Djergja kon tevreden zijn: "Ik ben zeer tevreden over mijn jongens, die 45 minuten gevochten hebben en karakter toonden". Djergja zei over het bijna uit handen geven van de match het volgende: "We verloren het momentum toen Georgië vier driepunters maakte", zei hij in een reactie aan Sporza.

Al bij al is de bondscoach dus zeer tevreden over het resultaat. "Ik ben superblij over de manier waarop we bleven rebounden. Dat moeten we ook in de volgende matchen doen, want we zijn verplicht om hard te werken in elke wedstrijd, dat is heel belangrijk voor ons".