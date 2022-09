De Belgian Cats eindigen hun WK-voorbereiding met een nederlaag tegen Frankrijk, blessure Laure Resimont lijkt mee te vallen

De Belgian Cats hebben hun laatste wedstrijd van hun WK-voorbereiding verloren. Tegen Frankrijk werd het in Kortrijk 69-76. Ook was er opluchting voor Laure Resimont. Ze moest naar de kant door een enkelblessure, maar de schade lijkt mee te vallen. Het WK-komt niet in gevaar.

Op 22 september start voor de Belgian Cats het WK in Australië. Hun 1e tegenstander zijn de VS. In de voorbereiding op dat WK speelden de Cats verschillende oefenwedstrijden. De laatste was tegen Frankrijk in Kortrijk.

De Fransen sloegen op het einde van de 1e helft een kloofje en bij de rust stond het 33-41. Net voor de rust was het wel even schrikken voor de Cats. Laure Resimont kwam ten val en greep naar de enkel. Ze moest geblesseerd naar de kant. Er werd eerst gevreesd voor haar WK-selectie, maar het bleek mee te vallen. Haar WK komt niet in gevaar.

Na de rust diepte Frankrijk de kloof uit. De Cats keken tegen een achterstand van 15 punten aan bij het begin van het laatste quarter. In dat laatste quarter schroefden de Cats hun defense bij. Zo kwamen ze korter en kwamen ze tot 4 punten terug. Daarna viel het shot niet meer en won Frankrijk met 69-76. Kyara Linskens was topscorer met 16 punten. Julie Vanloo maakte er 14.

WK-SELECTIE

Ondertussen zijn al 11 namen van de WK-selectie bekend. Antonia Delaere, Laure Résimont, Emma Meesseman, Kyara Linskens, Hind Ben Adbelkader, Becky Massey, Maxuella Lisowa-Mbaka, Billie Massey, Julie Vanloo, Julie Allemand en Ine Joris zijn al zeker zijn van hun plaats. De 12e plaats gaat naar Elise Ramette of Serena-Lynn Geldof. Meesseman en Allemand zijn momenteel nog actief in de WNBA en sluiten later nog aan.