De Belgian Lions stunten tegen wereldkampioen Spanje

De Belgian Lions hebben gestunt op het EK. Ze wonnen met 73-83 van wereldkampioen Spanje. Ook lijken de Lions zeker van de volgende ronde.

Voor hun 3e groepswedstrijd moesten de Belgian Lions tegen wereldkampioen Spanje. Spanje wordt nog altijd geleid door Sergio Scariolo en zit in een overgansfase. De gouden generatie met de gebroeders Gasol, Juan Carlos Navarro, Sergio Llull, Sergio Rodriguez en Felipe Reyes ging op pensioen bij de nationale ploeg. Enkel Rudy Fernandez zit nog in de selectie.

De Lions waren niet onder de indruk van de status van Spanje. Na een 7-3-achterstand gingen ze via onder meer Manu Lecompte en Retin Obasohan naar een 9-14 voorsprong. Het 1 quarter eindigde rommelig: 11-15. In het 2e quarter nam Spanje het over. Ze gingen naar een 26-17 voorsprong en bondscoach Dario Gjergja moest tijdens die run 2 time-outs nemen. De Lions kwamen op karakter terug en bij de rust stond het 33-32.

DRIEPUNTERS

Na de rust bleven de Lions bij de Spanjaarden. Ismael Bako kreeg wel een stevige elleboog te verwerken. Daardoor moest hij enkele minuten naar de kant. Ook zaten de Belgen snel in foutenlast. België had dankzij enkele driepunters van onder meer Hans Vanwijn vaak de bovenhand, maar door de vrijworpen van Spanje bleef het verschil klein. We gingen het slotquarter met een 54-57 tussenstand in.

Ook in het laatste quarter bleven de Lions doorgaan op hun elan. Spanje moest al snel in een time-out vluchten. Spanje kwam goed uit die time-out en kwam in een mum van tijd gelijk. Gjergja moest zijn troepen weer herschikken tijdens een nieuwe time-out. Na de time-out namen de Lions weer de bovenhand. De driepunter van Lecompte en de dunk van Bako waren de dagger: 73-83.

Door de zege tegen Spanje gaan de Lions zo goed als zeker door naar de volgende ronde. 2 overwinningen lijken genoeg om naar de volgende ronde door te stoten. Lecompte was tegen Spanje uiteindelijk topscorer met 20 punten.