De Belgian Lions verliezen in hun 2e EK-match van Montenegro

De Belgian Lions hebben hun 2e wedstrijd op het EK met 76-70 verloren. Tegen Montenegro wisselden ze goede met slechte periodes af.

In de 1e helft was het vooral Bojan Dubjlevic die de Belgen pijn deed. Hij kon verschillende keer dunken en pakte enkele keren uit met een driepunter. Ook op de genaturaliseerde Amerikaan Kendrick Perry konden de Lions moeilijk vat hebben. Het was uiteindelijk Retin Obasohan die de Lions in de match hielden. Hij scoorde 16 punten in de 1e helft. Aan de rust stond het 37-32.

Na de rust kenden de Lions een desastreus 3e quarter. Vladimir Mihailovic speelde in het verleden nog voor Oostende en Okapi Aalst en deed België veel pijn in het 3e quarter. Aan het einde van de quarter was het verschil 18 punten. Maar de Lions toonden weerbaarheid en pakten uit met een 10-0 tussenspurt, maar het was een maat voor niets. Montenegro hield het hoofd koel en trok de wedstrijd naar zich toe: 76-70.

Zo beginnen de Lions met 1 op 2 aan het EK. Momenteel staan ze 4e in hun groep. Enkel de top 4 mag door naar de volgende ronde.

Topscorer bij de Lions was Obasohan met 25 punten. Manu Lecompte was de 2e topscorer met 10 punten.