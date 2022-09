Dario Gjergja dolblij met stuntzege tegen Spanje: "We hebben de capaciteiten"

De Belgian Lions zorgden zondag voor de stunt van het EK tot dusver door regerend wereldkampioen Spanje te kloppen met 73-83.

Een deugddoende stuntzege na de verloren partij tegen Montenegro. Coach Dario Gjergja was alvast in zijn nopjes met de overwinning.

“Wij zijn niet gewoon een klein landje wat basketbal betreft”, zei de bondscoach na de partij. “Ik ben zo trots op de groep, superblij voor hen. Het was echt een waanzinnige inspanning, de spelers doken voor elk balbezit. We hadden een slechte smaak in onze mond na de nederlaag tegen Montenegro, waar we niet op niveau waren, en nu, de 15-0 tussenspurt die Spanje in het tweede kwart plaatste buiten beschouwing gelaten, was het gewoon een droom. Dit toont aan dat mensen een beetje rekening met ons moeten houden.”

De Belgian Lions zetten een volgende stap door dergelijke toplanden te kunnen kloppen. “Niet alleen dit, maar ook hetgeen we deden tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden laat zien dat we beter kunnen. We hebben niemand nodig behalve België, we moeten anderen niet beter maken, alleen onszelf. We moeten onze spelers beter maken, ze ontwikkelen. We hebben de capaciteiten, we moeten dagelijks op zoek gaan naar talent. We zijn een multicultureel land, let's do it.”