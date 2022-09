Emma Meesseman en Julie Allemand op één zege van WNBA-finale

Emma Meesseman en Julie Allemand staan op één wedstrijd van de WNBA-finale.

De titelverdediger won de derde match van de halve finale van Connecticut Sun met 72-76. Chicago Sky leidt met 2-1 en heeft nog 1 overwinning nodig om door te stoten.

Bij de rust stond het 38-40. Pas in de slotseconden konden Meesseman en co de zege veilig stellen. Meesseman was goed voor 13 punten, 3 rebounds en 6 assists. Allemand scoorde 5 punten en 2 assists.

Chicago had het eerste duel met 63-68 in eigen huis verloren, maar zegevierde dan wel met 85-77. Dinsdag wordt het volgende duel in Connecticut afgewerkt. In de andere halve finale staat het 1-1 tussen Las Vegas en Seattle.