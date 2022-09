Ismael Bako ambitieus na de stunt tegen Spanje: "Waarom niet gaan voor de Europese titel?"

Ismael Bako geniet nog na de stuntzege tegen wereldkampioen Spanje. Bij Sporza klonk hij ambitieus.

Opnieuw was Ismael Bako belangrijk voor de Belgian Lions. Tegen wereldkampioen Spanje had hij met 10 punten en 9 rebounds een groot aandeel in de stuntzege. "We hebben België op de kaart gezet met die zege", aldus Bako bij Sporza. "Ook hebben we jonge spelers gemotiveerd door te tonen dat je het met basketbal kan maken."

Ook toonde Bako zich ambitieus: "We zijn hier niet om gewoon mee te doen en willen hier niet gewoon de volgende ronde halen. We willen hier echt winnen en tegen Spanje toonden we dat het echt kan. Tijdens de WK-kwalificatie toonden we dat ook al door enkele toplanden te verslaan. Dus waarom kunnen we niet gewoon de Europese titel winnen?"

"Het is ook een van de beste jaren van de Belgian Lions. We hebben de jongens die op hun hoogtepunt zijn en de jonge gasten die aan het komen zijn. Daarvan moeten we profiteren", besloot Bako.