Tegenstander van Belgian Lions dreigt zich terug te trekken uit EK

Turkije dreigt ermee om zich terug te trekken uit het EK nadat één van hun spelers aangevallen werd.

Volgens de Turkse delegatie is Furkan Korkmaz aangevallen door de Georgische politie. “Dat ze ons alle beelden tonen van de camera's in de gangen, minuut per minuut zonder dat er ook maar één seconde ontbreekt", stelde Omer Onan, de vicevoorzitter van de Turkse basketbalfederatie. "Als ze dat niet doen, dan verlaten we het toernooi."

Korkmaz zou na een uitsluiting in de gangen aangevallen zijn. "Toen onze speler de kleedkamers opzocht, zijn drie spelers van de Georgische nationale ploeg en veiligheidspersoneel een vechtpartij begonnen", vertelde assistant coach Hakan Demir. "Dat is onacceptabel."

Turkije verloor met 88-83 van Georgië. De Belgian Lions spelen normaal dinsdag tegen Turkije.