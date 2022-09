Belgian Lions lijden op EK nederlaag tegen Turkije

De Belgian Lions hebben op het EK basketbal met 63-78 verloren van Turkije.

De Belgian Lions waren helemaal niet wakker om de match tegen Turkije aan te vatten. Het ging direct naar 0-7. Het ging van kwaad naar erger. De Lions konden nauwelijks een korf scoren en verloren het eerste quarter met 6-20.

Ook in de tweede periode leek er maar geen verbetering te komen. De achterstand werd maximaal 12-32. In de laatste vier minuten schoot de motor in gang en werd het 30-37 bij de rust.

Bij het begin van de tweede helft ging het meteen weer de verkeerde richting uit (34-52). Het derde quarter werd afgesloten bij 47-59. Een vuist konden de Lions niet meer maken in het slotquarter. Uiteindelijk werd verloren met 63-78. Dinsdag volgt de laatste poulewedstrijd tegen Bulgarije.