Bratanovic maakt schitterend persoonlijk debuut op EK basketbal

De 21-jarige Haris Bratanovic van Filou Oostende kwam in de eerste drie matchen niet in actie op het EK.

Tegen Turkije gooide coach Dario Gjergja hem voor de leeuwen, nadat de Belgian Lions het helemaal lieten afweten.

Bratanovic bedankte voor de kans en werd met 15 punten topschutter van de ploeg. "Mijn begin was stroef", zo vertelt de youngster. "Ik leed meteen balverlies en maakte ook een aanvallende fout, maar ik ben wel blij dat ik het daarna opgepikt heb en dat het toen veel beter ging."

Zijn persoonlijke stats waren heel goed. "Individueel was dat heel leuk, maar ik had toch liever de wedstrijd gewonnen."

Ook de bondscoach was tevreden. "Zowel Vrenz Bleijenbergh tegen Spanje als Haris Bratanovic tegen Turkije heeft laten zien dat we op hen kunnen rekenen. Zij zijn de toekomst. Bratanovic heeft vandaag een goede job gedaan. Een paar keer was hij iets te soft, maar dat is iets waar we nog gaan aan werken. Ik ben tevreden over hen."