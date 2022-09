Wat kunnen onze Belgian Lions tegen het getalenteerde Turkije?

Na de overwinning tegen wereldkampioen Spanje moeten de Belgian Lions vol aan de bak vandaag tegen Turkije op het EK. Wat moeten onze Belgian Lions straks verwachten?

De Belgian Lions spelen tegen straks, om 13u30, tegen Turkije hun vierde wedstrijd op het EK basket. De Turken gingen de boot in tegen Georgië, terwijl onze landgenoten in vorm zijn na een overwinning tegen wereldkampioen Spanje. Turkije staat op de zestiende plek in de FIBA-ranking, dat is een pakje hoger dan de Belgian Lions die pas 37ste staan. Ze beschikken ook over drie spelers uit de NBA.

In de voorrondes naar het EK verloren de Turken hun eerste drie matchen. Het zag er dus heel slecht uit voor de Turkse ploeg, maar toch wisten ze hun op wonderbaarlijke wijze nog te plaatsen. Voor bondschoach Ergin Ataman was de moeizame voorronde geen reden om zijn ambities op te bergen. Hij liet al weten dat Turkije op dit EK vol voor de eindoverwinning gaat. "We gaan zeer geconcentreerde en gemotiveerde Turkse spelers krijgen tegenover ons", vertelde bondscoach van de Red Lions, Jacques Stas.