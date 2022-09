🎥 Emma Meesseman en Julie Allemand gaan zwaar de boot in en moeten nog een extra wedstrijd spelen

De Chicago Sky moet nog een extra wedstrijd spelen om de finale te halen. In de 4e wedstrijd verloren ze zwaar van de Connecticut Sun.

Na 3 wedstrijden stond het 2-1 in het voordeel van de Chicago Sky. Ze moesten dus nog 1 wedstrijd van de Connecticut Sun winnen.

De Sun maakten meteen duidelijk dat ze een 5e wedstrijd willen. Ze liepen 22-6 uit, maar de Sky konden milderen tot 30-22 na het 1e quarter. Daarna leek de kloof een hele tijd rond de 10 punten hangen, maar in het zicht van de rust duwden de Sun weer op het gaspedaal. We gingen rusten met 58-41. Na de rust controleerden de Sun en na 3 quarters was de wedstrijd gespeeld. De bank werd bij beide ploegen leeggehaald. Eindstand: 104-80.

Emma Meesseman leek de beste op het veld bij de Sky. Met haar op het terrein kwam de Sky het minst op achterstand. Ze maakte 14 punten en deelde 6 assists uit. Julie Allemand mocht meer spelen dan gewoonlijk. Ze was goed voor 6 punten en 2 assists. Bij de Sun was het vooral een collectieve prestatie. 6 speelsters scoorden dubbele cijfers.

De 5e en beslissende wedstrijd wordt donderdagnacht op het veld van de Sky gespeeld.