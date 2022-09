Belgian Lions stoten door naar achtste finales op EK na winst tegen Bulgarije

België moest winnen tegen Bulgarije om door te stoten en dat hebben ze gedaan. Ze wonnen van Bulgarije met 89-80.

Het was geen match voor hartlijders want de twee ploegen bleven de hele match in elkaars buurt. Na het eerste quarter was het verschil maar één puntje: 20-19 in het voordeel van de Lions.

In het tweede quarter konden de Belgian Lions wat meer afstand nemen van de Bulgaren en bij de rust stond het 41-30. In het derde quarter kwamen de Bulgaren weer gelijk tot 52-52 maar op het einde van het quarter stonden de Belgen toch weer op voorsprong: 66-60.

Ook in het vierde quarter bleef het spannend en werd het verschil nooit groter dan negen punten. De Bulgaren kwamen zelfs nog terug tot op vier punten. Uiteindelijk konden de Lions op het einde toch nog een voorsprong nemen en werd het 89-80.

Bij de Belgen waren Obasohan en Lecomte de uitblinkers met 25 en 20 punten. De Belgian Lions stoten dankzij deze overwinning door naar de achtste finales van zaterdag. Wie hun tegenstander is, is nog niet bekend.