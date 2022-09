Belgian Lions na nagelbijter tegen Bulgarije: "We hebben het niet gratis gekregen"

België won zijn laatste groepsmatch op het EK en wordt vierde in zijn groep. Zaterdag wacht Slovenië, de titelverdediger mét NBA-superster Dončić

België moest na zeges tegen Georgië en Spanje winnen van Bulgarije om door te stoten naar de achtste finales op het EK en dat deed het ook na een spannende match: het werd 89-80. De Lions werken hun achtste finale af in Berlijn en daar wacht dus Slovenië, de titelverdediger op het EK mét NBA-superster Dončić. Die maakte tegen Frankrijk 47 punten, het op één na hoogste aantal op een EK.

Na de match tegen Bulgarije waren spelers en trainer heel gelukkig. Jean-Marc Mwema: "Verliezen was geen optie, maar de zenuwen vielen mee. We maakten soms overhaaste beslissingen, maar verloren nooit echt de controle. Als we een antwoord nodig hadden, dan stond er wel iemand van de ploeg op. Het wordt tijd om nu nog een keer te verrassen", zei hij bij Sporza.

Ook topscorer Retin Obasohan (25 punten) was blij met de overwinning: "We hebben gespeeld volgens onze Belgische identiteit en onze defensieve en offensieve principes. Dit betekent veel voor mij. Het laatste EK heb ik gemist door een blessure, dat was best emotioneel. Om hier te staan met mijn ploegmaats en coaches, dat is speciaal".

Coach Dario Djergja kon tevreden zijn: "Dit is fantastisch, we hebben het heel goed gedaan. We hebben voor de kwalificatie moeten vechten, we hebben het niet gratis gekregen. We hebben nooit opgegeven, voor geen seconde. Ik ben heel blij voor mijn spelers."