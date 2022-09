3X3 Belgian Lions weer in actie en bereiken ondanks nederlaag tegen Nederland de kwartfinales op het EK

De 3X3 Belgian Lions hopen om na het WK verder te kunnen bouwen op het EK. De kwartfinales hebben ze alleszins al bereikt.

Op het EK 3X3 in het Oostenrijkse Graz vormen Nick Celis, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Caspar Augustijnen de Belgische nationale ploeg. Na een vierde plek op de Olympische Spelen en het WK in eigen land zou een medaille op dit kampioenschap nu wel eens zeer welgekomen zijn.

NIPTE WINST EN VERLIES IN GROEPSFASE

Al is de tegenstand niet min. Dat ondervonden de Belgen in hun eerste wedstrijd tegen Azerbeidzjan meteen. Het werd een erg spannende partij, maar de Lions trokken wel aan het langste eind en wonnen met 14-13. Later volgde nog een tweede wedstrijd in groep D: een derby der Lage Landen tegen Nederland. Oranje was een maatje te groot en haalde het met 21-17.

Met één zege uit twee wedstrijden konden de Lions zich toch plaatsen voor de kwartfinales. Zondag nemen ze het daarin op tegen Litouwen. Kent die wedstrijd een goede afloop, dan volgt later die dag nog de halve finale en een eventuele finale.