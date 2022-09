De Belgian Lions verlaten met gemengde gevoelens het EK, lof van Luka Doncic

Na de uitschakeling reageerden enkele Belgian Lions voor de camera van Sporza. Ook Luka Doncic van Slovenië deed dat. Hij had lof voor de Lions.

"Er zat meer in", vond Jean-Marc Mwema bij Sporza. "Ik heb nooit het gevoel gehad dat we overklast werden. Het ging heel vaak om 2 possessions, maar op het einde wou het shot niet meer vallen."

Ook bij kapitein Maxime De Zeeuw waren er gemengde gevoelens. Bij hem was er daarnaast ook trots: "Ik ben trots op het parcours dat we hebben afgelegd. Ons doel was de knock-outfase in Berlijn halen. Dat hebben we gedaan. Ons volgende doel is het WK proberen te halen."

De Belgian Lions botsten op Slovenië en sterspeler Luka Doncic. "Ze speelden een grote wedstrijd", stak Luka Doncic zijn loftrompet op. "Ze vochten echt met ons en maakten hun shots. Ook speelden ze prachtig basketbal. Pas na een tussenspurt in het 4e quarter en beter spel van ons wonnen we."