De kwartfinales zijn het eindstation voor de Belgian Lions op het EK 3x3

De Belgian Lions zijn op het EK 3x3 in de kwartfinales gestrand. Litouwen was na een thriller te sterk.

Na de groepsfase stonden de Belgian Lions in de kwartfinales van het EK 3x3 in Graz. De tegenstander was Litouwen, de vicewereldkampioen.

De Lions begonnen goed en ze stonden na een paar minuten 3-6 voor. Halfweg kwam Litouwen langszij en ze kwamen voor het eerst op voorsprong: 8-7.

Daarna gaven beide landen elkaar geen duimbreed toe. Nog minder dan een minuut op de klok en het stond 15-15. Met nog enkele seconden te gaan, had Litouwen bij 17-17 balbezit. Ze maakten de beslissende lay-up en zo waren de Lions uitgeschakeld.