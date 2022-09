Belgian Cats lijden nipte nederlaag tijdens voorbereiding op het WK

De Belgian Cats zijn volop bezig aan hun voorbereiding op het WK. Ze leden een nipte nederlaag tijdens die voorbereiding, maar de resultaten tellen natuurlijk pas straks ook écht.

Een vriendschappelijke ontmoeting met Japan stond op het programma. De bondscoach greep de gelegenheid aan om bijna alle speelsters speelminuten te geven. Ook Emma Meesseman en Julie Allemand, die de Cats weer vervoegd hebben nadat ze in de WNBA met hun ploeg Chicago net niet de Finals haalden.

Belangrijk wel om Meesseman en Allemand weer in hun rol te integreren in aanloop naar het WK. Ze namen hun status als sterkhouder alvast ter harte. Meesseman liet 15 punten, 12 rebounds en 6 assists noteren. Allemand was goed voor 13 punten en 6 assists.

VIER PUNTEN VERSCHIL

Hun bijdrage leverde dus net geen overwinning op: België verloor met 77-73 van Japan. De generale repetitie voor het WK in Australië vindt zondag plaats in Sidney. Het gastland van het WK is dan ook de tegenstander in die oefenwedstrijd.