Ook generale repetitie voor het WK draait uit op nederlaag voor Belgian Cats: gastland is net te sterk

Met enkele nederlagen na spannende matchen gaan de Belgian Cats naar het WK. De generale repetitie werd dus ook verloren.

De Belgian Cats speelden in Sidney hun laatste oefenmatch in aanloop naar het WK tegen Australië, dat gastland zal zijn op het toernooi. In het wedstrijdbegin was het al Australië wat de klok sloeg. Bij 22-5 leek België al uitgeteld. Ook bij de rust genoten de Aussies nog altijd van een ruime marge: het stond 39-20.

In de tweede helft toonden de Cats wél wat ze in hun mars hebben. Ze begonnen moedig te knagen aan hun achterstand. Die werd dan ook nog fel gereduceerd, maar de kloof helemaal dichten lukte niet meer. Het werd uiteindelijk 65-61.

VS EERSTE WK-TEGENSTANDER

Slechts drie Belgische speelster haalden de dubbele cijfers. Onder meer Julie Allemand, die topschutter was bij de Cats met elf punten. Komende donderdag beginnen onze dames aan hun WK met meteen een topaffiche tegen grootmacht VS.