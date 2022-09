Dario Gjergja is het imago rond zichzelf beu: "Dario is een compleet andere persoon"

Dario Gjergja is een van de meest succesvolle coaches in de geschiedenis van het Belgische basketbal, en toch heeft de Kroaat geen al te goed imago.

Met Oostende won hij al 11 landstitels en 7 keer de Beker van België, en ook met de Belgian Lions doet Gjergja het goed. De Lions waren de enige ploeg die wereldkampioen en later Europees kampioen Spanje kon kloppen op het EK.

En toch heeft Gjergja het imago dat hij iemand is die snel boos wordt en veel schreeuwt op zijn spelers. "Ik zal altijd mijn laatste greintje energie geven op de vloer, zodanig dat mijn team wint. Maar perfectie bestaat niet. Iedereen heeft het recht om fouten te maken", zegt Gjergja bij Sporza.

"Veel mensen zeggen: hij is compleet zot geworden, hij is dit, hij is dat. Maar ik heb er genoeg van dat mensen mij gek verklaren. Ze kennen mij niet. Als ze twee of drie dagen bij mij zouden doorbrengen, dan zouden ze weten wie Dario is. Een compleet andere persoon", besluit de succescoach.