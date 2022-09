Team Antwerp wint twee matchen maar toernooi in Puerto Rico vervolgens afgelast wegens tropische storm

Wat je allemaal niet kan meemaken in het 3X3. Team Antwerp tekende present in Puerto Rico en won daar zijn twee groepsmatchen in de challenger van San Juan. Dan kwam een tropische storm zich er mee moeien.

Op het Caribische Eiland woedt momenteel een tropische storm die de kracht heeft van een orkaan. Hierdoor heeft de organisatie zich genoodzaakt gezien om het toernooi af te blazen. Enkel de groepsfase was reeds afgewerkt. Die was Team Antwerp, dat in Puerto Rico bestond uit Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Brian De Valck en Dennis Donkor, goed doorgekomen. Old Montreal werd verslagen met 18-15. Tegen het Poolse Warschau was het al helemaal een comfortabele zege: 21-13. GROEPSWINNAAR Antwerp plaatste zich dus als groepswinnaar voor de kwartfinales, maar bijzondere omstandigheden hebben er voor gezorgd dat het toernooi daarna toch voorbij was.