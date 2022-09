Titels in het basket: Spanje na wereldtitel ook beste op het EK bij de mannen, Las Vegas is WNBA-kampioen

Er zijn in het basket enkele titels verdiend. Spanje won het EK bij de mannen. De WNBA kwam dan weer tot een ontknoping in het vrouwenbasket.

De zegehonger was nog niet gestild bij Spanje, de wereldkampioen in het mannenbasket. Nochtans namen de Belgian Lions op dit EK wel de maat van de Spanjaarden in de groepsfase, maar die kwamen nadien helemaal onder stoom. In de finale stonden ze tegenover Frankrijk. Beide landen hadden wel enige NBA-invloed: bij Spanje zorgden de broers Hernangómez hiervoor, bij Frankrijk Goubert en Fournier.

Het Spaanse succesrecept was klaar en helder: druk op de bal houden en dit omzetten in makkelijke scores. Spanje maakte liefst dertig punten na turnovers van Frankrijk, dat er niet in slaagde dit op een andere manier goed te maken. Spanje won de finale met 88-76 en is zowel wereldkampioen als Europees kampioen.

GEEN TITEL VOOR KILLERS VAN MEESSEMAN EN ALLEMAND

Ondertussen is in Amerika de strijd om de landstitel gestreden bij de vrouwen. Het Chicago Sky van Meesseman en Allemand stuitte in de Conference Finals nog op Connecticut, maar dat moest in de WNBA Finals dan weer zijn meerdere erkennen in Las Vegas. De Las Vegas Aces stonden al 2-1 voor in de serie. Door Game 4 te winnen met 71-78 maakten ze er 3-1 van en verzekerden ze zich van de titel.