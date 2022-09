Bondscoach Belgian Cats vraagt een hardere verdediging: "Dat moet onze identiteit zijn"

Tegen de VS leden de Belgian Cats een logische nederlaag. Bondscoach Valéry Demory zag enkele positieve zaken, maar ook enkele werkpunten.

"Ik ben tevreden over de prestatie van mijn ploeg", vertelde Valéry Demory aan Sporza. "Met onze wisselende verdediging konden we de VS enkele keren in de problemen brengen. Al zetten ze heel de wedstrijd veel druk. Iets dat velen van onze ploeg niet zo gewoon zijn. 6 speelsters komen uit de Belgische competitie en daar ligt de intensiteit in verdediging een stuk lager."

Ook had Demory nog een boodschap voor zijn ploeg: "We zullen harder moeten zijn in verdediging. Dat moet onze identiteit in de volgende wedstrijden worden."

Emma Meesseman vond dat de defensieve intensiteit wel goed zat. "Als we rest van het tornooi deze verdediging kunnen blijven brengen en de kleine foutjes kunnen oplossen, dan kan het goed zijn. In aanval moeten we juist nog wat meer ons ritme vinden", aldus Meesseman.

Meestal is Meesseman de uitblinkster bij de Belgian Cats, maar de VS legden haar de hele wedstrijd goed aan banden. "Zij kennen me natuurlijk heel goed en ik had ook het gevoel dat ik weinig ruimte kreeg", ging Meesseman verder. "Het is aan ons om daar oplossingen voor te vinden. We moeten de rest van de ploeg in gang krijgen. Ik als bliksemafleider om de rest open te krijgen."