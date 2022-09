Belgian Cats hakken tegenstander in de pan in tweede WK-wedstrijd en hebben klinkende overwinning beet

In hun tweede WK-wedstrijd deden de Belgian Cats wat verwacht werd: een klinkende overwinning boeken. De tegenstander is niet in elke match van het kaliber van de VS.

Na hun logische nederlaag tegen de Verenigde Staten troffen de Belgische dames in hun tweede wedstrijd op het WK Zuid-Korea. Dat moest dan nog één van zijn sterkhoudsters missen en kwam ook maar matig voor de dag. De Belgian Cats waren er als de kippen bij om te profiteren. BIJ DE RUST AL ZEGEZEKER Julie Allemand verdeelde het spel en België nam al vroeg in de wedstrijd afstand. Aan het einde van het eerste kwart bedroeg de geruststellende marge reeds 14 punten. Bij de rust mochten de Cats al op hun beide oren slapen. Enkel kwart 3 lieten ze aan de Zuid-Koreaanse dames. Er moest dus niet doorgeduwd worden om de zege te behalen: Abdelkader kroonde zich met 17 punten tot topschutter, Vanloo (foto) kon met 14 punten ook aardig haar scorend vermogen tonen. België haalde uit met 84-61.