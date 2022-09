Onherkenbare Belgian Cats zwoegen zich voorbij Puerto Rico op WK basketbal

In hun derde wedstrijd op het WK basketbal hadden de Belgian Cats het erg lastig tegen Puerto Rico.

De Belgian Cats hadden op het WK basketbal in Australië verloren van de Verenigde Staten en gewonnen van Zuid-Korea. Hun derde wedstrijd tegen Puerto Rico zou normaal ook haalbaar moeten geweest zijn, maar de Cats hadden het erg lastig.

In ieder quarter was Puerto Rico de evenknie van België. Na het eerste quarter had België één puntje voorsprong: 12-11. Ook in het tweede quarter was ging het gelijk op en scoorden de Puerto Ricanen een puntje meer dan de Belgen: 19-20. De stand bij de rust was dus ook helemaal gelijk: 31-31.

Ook in het derde quarter hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, altijd nog maar een puntje verschil: 49-48. Ook in het vierde quarter bleven de Belgen problemen hebben met Puerto Rico. Vooral met Guirantes bleven de Cats moeite hebben. Zij maakte uiteindelijk 27 punten voor Puerto Rico.

België kon in het vierde quarter eindelijk wat afstand nemen, al was die nooit groter dan vijf punten. Vooral Kyara Linskens redde de Belgen met 24 punten. België zwoegde zich voorbij Puerto Rico met 68-65. De kwartfinale komt zo dichter bij voor België en zeker als het maandag tegen Bosnië en Herzegovina wint.