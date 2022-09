Team Antwerp gaat een keer zwaar onderuit en wint ook een keer nipt in World Tour in Utrecht

Team Antwerp speelde in Utrecht met Caspar Augustijnen, Raf Bogaerts, Nick Celis en Thibaut Vervoort.

In hun eerste match nam tegen Utrecht kwamen ze al snel 8-0 achter. Vooral nieuwkomer Worthy de Jong was de uitblinker bij de Nederlanders, hij maakte negen van de tien eerste punten voor Utrecht. De Belgen kregen die kloof niet meer dicht en ze lieten ook heel wat kansen liggen. Ze verloren uiteindelijk zwaar met 21-11.

In hun tweede match moest Team Antwerp het opnemen tegen het Litouwse Marijampole. Ook tegen de Litouwers had Team Antwerp het niet onder de markt. Ze kwamen zelfs 4-8 achter. Vandevoort toonde nog eens zijn klasse en zette de Belgen op voorsprong.

Bij 20-19 kregen de Litouwers nog drie kansen om de wedstrijd te winnen, maar ze misten telkens. Team Antwerp kon de voorsprong vast houden en won uiteindelijk nipt tegen met 20-19. Door de zege gaat Team Antwerp door naar de volgende ronde.

